Kieler Straße: Feuerwehr löscht brennendes Elektroauto

Die Hamburger Feuerwehr hat am Sonntagabend einen Brand im Stadtteil Stellingen gelöscht. In der Kieler Straße hatte ein E-Auto gebrannt. Die Flammen griffen auch auf den Carport über, in dem der Wagen stand. Durch die Hitze gingen in einem benachbarten Hotel mehrere Scheiben kaputt, das Hotel musste evakuiert werden. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

