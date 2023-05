"Kidical Mass": Fahrrad-Demo fährt durch Hamburg

Stand: 07.05.2023 15:08 Uhr

Das "Kidical Mass"-Aktionsbündnis demonstriert an diesem Wochenende in über 400 Städten und Orten für fahrrad- und kinderfreundliche Städte. In Hamburg führt die Demo-Radtour heute vom Rathausmarkt bis in den Stadtpark.