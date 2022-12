Keine Einigung: Eimsbüttel erstmal ohne Bezirksamtsleitung Stand: 15.12.2022 21:41 Uhr Wiederwahl, Stellenausschreibung oder doch ein ganz neuer Kandidat oder eine neue Kandidatin: Möglichkeiten für die Besetzung der Bezirksamtsleitung in Eimsbüttel gab es viele. Keine wurde genutzt - und so steht Eimsbüttel seit Donnerstagabend ohne Chef der Verwaltung da.

Auf den Tag genau sechs Jahre nach seiner Wahl zum Bezirksamtsleiter hat sich Kay Gätgens (SPD) am Donnerstagabend in der Bezirksversammlung verabschiedet. Offiziell endet seine Amtszeit erst in drei Wochen, aber der 60-Jährige hat noch Resturlaub.

Ausschreibung abgelehnt

Lange hatten die Parlamentarierinnen und Parlamentarier sich Zeit gelassen, die Nachfolge zu regeln. Eine Ausschreibung, wie sie die Fraktion der Linken forderte, wurde im November abgelehnt. Die stärkste Fraktion, die Grünen, verzichtete auf einen eigenen Vorschlag.

Und die SPD wollte gern Gätgens wiederwählen, hatte nach intensiven Verhandlungen mit den Spitzen der Grünen auch einen Kooperationsvertrag ausgehandelt - die Grünen-Fraktion lehnte diesen aber ab. Wie es jetzt weitergeht, ist unklar.

Aktuelle Stunde verlief ruhig - aber ohne Ergebnis

Eine Aktuelle Stunde verlief in der Bezirksversammlung überraschend ruhig. Eine Lösung ist aber nicht in Sicht. Die Situation sei "traurig, ganz traurig", hieß es von der die CDU. Irritierend und realitätsfremd finden die Grünen das Verhalten der SPD. Die wiederum fragt sich, was die Grünen da eigentlich machen. FDP und Linke würden den Posten jetzt vielleicht doch gern ausschreiben.

Die Amtsgeschäfte führt bis auf Weiteres die stellvertretende Bezirksamtsleiterin Sonja Böseler.

Wechselnde Mehrheiten im Bezirk Eimsbüttel

Die Grünen waren aus der Bezirksversammlungswahl im Mai 2019 als stärkste Kraft in Eimsbüttel hervorgegangen und hatten anschließend überraschend mit der CDU und nicht mit der SPD koaliert. Ende 2019 scheiterten zwei Versuche der Grünen, ihre Kandidatin zur Bezirksamtsleiterin wählen zu lassen. Daraufhin blieb Gätgens im Amt. Im November 2021 verkündeten die Grünen das Ende der Koalition mit der CDU und kündigten an, künftig mit wechselnden Mehrheiten regieren zu wollen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 15.12.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel SPD Grüne