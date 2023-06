Kein Ende im Streit um die Hamburger Schiller-Oper in Sicht Stand: 03.06.2023 11:03 Uhr Wie geht's weiter mit der Schiller-Oper in St. Pauli? Schon seit Jahren streiten Eigentümerin und Stadt über Erhalt und Sicherung der denkmalgeschützten Stahlkonstruktion. Ein Ende des Streits ist nicht wirklich in Sicht - das zeigt jetzt die Senatsantwort auf eine Anfrage der Linken.

Von einem Trauerspiel spricht die Linken-Bürgerschaftsabgeordnete Heike Sudmann. In den vergangenen sechs Jahren hat sie mehr als 20 Anfragen zur Schiller-Oper an den Senat gestellt. Der Tenor ist unverändert: Wann tut sich was und warum macht die Stadt nicht mehr Druck auf die Eigentümerin?

Neues Gutachten der Stadt soll im Herbst vorliegen

Die Schilleroper Objekt GmbH will auf dem Grundstück bauen - ohne das denkmalgeschützte Stahlgerüst. Erfolgslos hatte sie gegen den Denkmalschutz geklagt und den Abriss beim Bezirk beantragt. Zuletzt sollte ein Gutachten beweisen, dass das Denkmal nicht mehr zu retten sei. Ein Gegengutachten der Stadt soll das widerlegen - das liegt aber erst im Herbst vor. Aus der Kulturbehörde heißt es: Bevor wir als Stadt eingreifen können, müssen wir Rechtssicherheit haben.

Der Senat wisse schon lange, dass die Eigentümerin alle Register ziehen werde, um den Abriss des Denkmals zu erreichen, so Sudmann. Die Linken-Politikerin fordert konsequenteres Handeln, damit das Stahlgerüst nicht noch einen Winter ungeschützt der Witterung ausgesetzt ist.

Schiller-Oper seit 2012 unter Denkmalschutz

In dem ehemaligen Zirkus, der später in ein Opern- und Theaterhaus umgewandelt wurde, traten einst Elefanten und Eisbären, aber auch Schauspielstars wie Hans Albers (1891-1960) und Asta Nielsen (1881-1972) auf. Die damals hochmoderne Zirkus-Stahlkonstruktion steht als deutschlandweit einzige ihrer Art seit 2012 unter Denkmalschutz.

Weitere Informationen Streit um Erhalt der Hamburger Schiller-Oper geht weiter Die Eigentümergemeinschaft drängt auf den Abriss des ehemaligen Zirkusgebäudes, von dem nur ein Stahlgerippe übrig ist. (12.08.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.06.2023 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Denkmal