Stand: 15.11.2024 16:41 Uhr Kaufangebot für Hamburger Biotech-Unternehmen Evotec

Dem Hamburger Biotechnologieunternehmen Evotec droht möglicherweise eine Übernahmeschlacht. Evotec hat weltweit rund 5.000 Beschäftigte, 700 davon arbeiten in Hamburg. Nun hat überraschend ein US-Biotech-Unternehmen ein öffentliches Angebot gemacht, die Anteile an Evotec zu kaufen - und zwar, ohne dass die Amerikaner vorher Kontakt mit der Unternehmensführung in Hamburg aufgenommen haben. Evotec hat in der Vergangenheit mehrfach betont, man wolle eigenständig bleiben.

