Kabelbrand: Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin gesperrt

Stand: 06.02.2022 14:17 Uhr

Wer in den nächsten Tagen mit dem Zug von Hamburg nach Berlin fahren will, sollte mehr Zeit einplanen. Die ICE- und Regionalzug-Strecke ist gesperrt. Grund ist ein Brand in einem Kabelschacht.