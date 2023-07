Junge stirbt nach Sturz aus Fenster in Hamburg Stand: 16.07.2023 12:13 Uhr Am Samstagabend ist ein sechsjähriger Junge in Hamburg-Harburg aus dem Fenster einer Wohnung gefallen und gestorben. Die Polizei geht derzeit von einem Unfall aus, ermittelt aber noch weiter.

Nach Informationen von NDR 90,3 war das Kind mit seinem Vater in der Wohnung in der dritten Etage. In den Abendstunden fiel der Junge aus dem Fenster und stürzte etwa acht Meter in die Tiefe. Rettungskräfte rasten zum Einsatzort in der Neuen Straße und versuchten, den Jungen wiederzubeleben. Das Kind erlag allerdings noch vor Ort seinen Verletzungen.

Polizei: Unfall als Ursache wahrscheinlich

Die Hamburger Polizei geht derzeit nicht davon aus, dass der Sechsjährige durch Fremdeinwirkung auf den Gehweg stürzte. Ein Unfall als Ursache sei wahrscheinlich. Das sei aber Gegenstand der Ermittlungen, wie die Polizei NDR 90,3 am frühen Sonntag mitteilte.

Vater von Seelsorgern betreut

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Sturz am Sonnabend gegen 20.35 Uhr in einem Wohnhaus, das in unmittelbarer Nähe zu einem Restaurant liegt. Die Gäste des Lokals erlebten das Unglück mit. Der Vater des Jungen wurde von Notfallseelsorgern betreut und ins Krankenhaus gebracht. Die Mutter war nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur zum Zeitpunkt des Unglücks in Bielefeld und wurde am Telefon informiert.

