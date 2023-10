Jugendliche legen S-Bahnverkehr in Wandsbek vorübergehend lahm Stand: 17.10.2023 06:53 Uhr Es war ein Schreck für mehrere Hundert Fahrgäste in der Hamburger S-Bahn: Zwei 15-Jährige haben am Montagabend in Wandsbek Gegenstände auf die Gleise geworfen. Ein Zug wurde dadurch beschädigt.

In der Nähe des Bahnhofs Wandsbeker Chaussee hatten die beiden Jugendlichen mindestens zwei Holzpaletten von einer Brücke auf die Gleise geworfen. Der Zugführer einer einfahrenden S-Bahn musste deswegen eine sogenannte Gefahrenbremsung einleiten - der Zug kam aber nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und überrollte die Paletten. In der S-Bahn wurde niemand verletzt.

Fahrgäste steigen auf U-Bahn um

Rettungskräfte evakuierten die S-Bahn. Die rund 350 Fahrgäste konnten an der Haltestelle Wandsbeker Chaussee in die U-Bahn umsteigen und ihre Fahrt so fortsetzen. Die S-Bahnstrecke zwischen Wandsbeker Chaussee und Flughafen war für etwa eine Stunde gesperrt.

Jugendliche werden an Eltern übergeben

Polizisten und Polizistinnen konnten die beiden Jugendlichen in der Nähe der Bahnbrücke festnehmen und zur Wache bringen. Dort wurden sie später ihren Eltern übergeben.

