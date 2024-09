Stand: 05.09.2024 16:05 Uhr Jobcenter eröffnet "Café Digital" in Harburg

Am Donnerstag hat das Jobcenter in Harburg ein "Café Digital" eröffnet. Das Angebot richtet sich vor allem an Menschen, die Bürgergeld beziehen. Sie können sich dort zu digitalen Angeboten rund um die Arbeitssuche beraten lassen. Mit Schulungen wird vermittelt, wie online offene Stellen gefunden und Bewerbungen erstellt werden können. Generell sollen Berührungsängste im Umgang mit digitaler Technik abgebaut werden. Das Café hat Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 05.09.2024 | 19:30 Uhr