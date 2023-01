In Hamburg getöteter Brasilianer: Neuer Prozess hat begonnen Stand: 19.01.2023 11:16 Uhr Drei Jahre nach dem Fund eines monatelang vermissten getöteten Brasilianers muss das Landgericht Hamburg den Fall erneut verhandeln. Der neue Prozess hat am Donnerstag begonnen.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft warf dem 48-Jährigen am Donnerstag Mord, Vergewaltigung, gefährliche Körperverletzung und weitere Straftaten vor. Auf Antrag der Verteidigung und des Nebenklagevertreters schloss die Strafkammer die Öffentlichkeit vor der Vernehmung von drei Zeugen aus.

Erstes Urteil aufgehoben

Der mutmaßliche Täter war am 22. April 2021 wegen Mordes, schwerer Vergewaltigung, gefährlicher Körperverletzung und weiterer Taten zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof hob die Verurteilung wegen Mordes im vergangenen aber Jahr auf - und verwies den Fall an eine andere Schwurgerichtskammer am Landgericht Hamburg. Im ersten Verfahren war das Landgericht zu der Überzeugung gekommen, dass der Angeklagte den 28-Jährigen in seiner Wohnung im Stadtteil Neustadt mit Drogen betäubt hatte, ihn zum Sex zwingen wollte und ihn dabei ermordete. Die Leiche des Brasilianers versteckte er unter einer Matratze im Gästezimmer. Sie wurde erst vier Monate nach der Tat von der Polizei gefunden.

BGH: Verurteilung wegen Mordes nicht möglich

Der BGH hatte argumentiert, dass aufgrund der starken Verwesung der Leiche nicht mehr genau geklärt werden konnte, welche Handlung des Täters den Tod des 28-Jährigen herbeigeführt hatte: das Verabreichen der Drogen, die im Zuge einer tätlichen Auseinandersetzung zugefügten Verletzungen oder das Einwirken auf den Mund des Opfers, um dieses am Schreien zu hindern. Eine Verurteilung wegen Mordes setze jedoch voraus, dass der Angeklagte bei allen Handlungen, die für sich allein oder in ihrer Kombination den Tod des Opfers herbeigeführt haben könnten, ein Mordmerkmal hätte erfüllen müssen. Da nicht ausgeschlossen werden könne, dass auch eine Handlung des Täters ohne vorliegendes Mordmerkmal zum Tod des 28-Jährigen geführt haben könnte, scheide eine Verurteilung wegen Mordes aus.

