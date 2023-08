Im Oktober steht wieder eine A7-Sperrung in Hamburg an Stand: 08.08.2023 11:51 Uhr Noch einmal ist für die Autobahn 7 bei Hamburg eine 55-Stunden-Vollsperrung geplant - und zwar von Freitag, 6. Oktober bis Montag, 9. Oktober 2023.

Die Sperrung betrifft den A7-Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Heimfeld und Volkspark. Dort wird die Fahrbahn am Freitagabend um 22 Uhr dicht gemacht und voraussichtlich am Montagmorgen um 5 Uhr wieder geöffnet. Die Sperrung der Rampen an den Anschlussstellen Volkspark, Othmarschen, Waltershof, Hausbruch und Heimfeld beginnt schon am Freitagabend um 21 Uhr.

Großraum- und Schwerlasttransporte werden die A7-Vollsperrung weiträumig umfahren müssen, da für sie eine Durchfahrt in beiden Fahrtrichtungen nicht möglich sein wird, teilte die Autobahn GmbH mit.

Vorbereitende Arbeiten laufen schon

Laut der Autobahn GmbH gehen die achtstreifige Erweiterung der A7 und die Herstellung des neuen Lärmschutztunnels im Abschnitt Altona gut voran. Im November geht es in die nächste Hauptbauphase, vorab müssen aber noch viele Maßnahmen umgesetzt werden. Aktuell laufen demnach Vorbereitungen, um für den Tunnel Altona später Außen- und Mittelwände errichten zu können. Nach Fertigstellung der Tunnelwände können die Fertigteilträger unter Vollsperrung aufgelegt werden. Die nächste Verkehrsphase ab November wird dann noch einmal eine Vollsperrung erfordern.

Lärmschutztunnel Altona soll bis 2028 fertig sein

Der gut zwei Kilometer lange Lärmschutztunnel Altona über der dann auf acht Spuren ausgebauten A7 soll bis 2028 fertig sein. Die A7 gehört zu den meistbefahrenen Autobahnen in Deutschland. Rund 120.000 Fahrzeuge passieren täglich den Elbtunnel.

