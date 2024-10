ITB Berlin: Hamburg ist 2025 wieder auf Tourismusmesse dabei Stand: 23.10.2024 12:20 Uhr Hamburg ist nach Jahren wieder mit einem eigenen Messestand auf der weltgrößten Reisemesse dabei - der Internationalen Tourismus-Börse Berlin (ITB). Mehr als 190 Länder präsentieren sich dort. Sie findet Anfang März 2025 statt.

Die Hamburg Tourismus GmbH habe genügend Partnerunternehmen und Institutionen gefunden, die den Messestand möglich machen. Das sagte Sprecher Sascha Albertsen. Hamburg Airport, Die Roten Doppeldecker, Barkassen Meyer und mehrere Hotels sind unter anderem dabei.

ITB war während Corona in Zwangspause

In der Corona-Zeit musste die ITB eine Zwangspause einlegen. Doch als es danach wieder los ging, war Hamburg nicht mehr mit eigenem Stand vertreten. Das sorgte in der Branche für Diskussionen. Insgesamt sei das Interesse etwas zurück gegangen, so Albertsen. Allerdings hätten sich viele Partnerinnen und Partner wieder einen Stand gewünscht.

Tourismusverband Hamburg auch auf ITB

Auch der Tourismusverband Hamburg ist dabei. "Wir haben lange dafür gekämpft", so der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Raike. Die Entscheidung für diese international wichtige Messe sei gut und wichtig. Hamburg war im vergangenen Jahr das einzige Bundesland, das keinen eigenen Stand auf der ITB hatte.

Großflächige Motive der Hansestadt geplant

Der Stand wird im kommenden Jahr etwas kleiner ausfallen als bisher – früher war Hamburg auf zwei Etagen vertreten. Dafür sind großflächige Motive von der Hansestadt für die Besucherinnen und Besucher der Messe geplant. Wie hoch die Kosten genau sein werden, sei noch unklar, so Albertsen. Fest stehe aber, dass sie zu 70 Prozent von den Partnerunternehmen und Institutionen übernommen werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreuzfahrtschiffe Tourismus