Hunderte demonstrieren in Hamburg gegen Rechtsruck

Am Sonntagabend haben sich in Hamburg Hunderte Menschen versammelt, um gegen den Rechtsruck und die AfD zu demonstrieren. Zuvor hatte die AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen jeweils mehr als 30 Prozent bekommen, in Thüringen wurde sie sogar stärkste Kraft. Ein Teil der Demonstrierenden startete im Schanzenviertel, ein anderer am Jungfernstieg in der Innenstadt. Sie zogen zur AfD-Parteizentrale an der Schmiedestraße. Die Polizei sicherte die Parteizentrale mit Gittern und mehreren Beamtinnen und Beamten.

