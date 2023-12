Hunderte Weihnachts-Gottesdienste in Hamburg an den Feiertagen Stand: 22.12.2023 10:49 Uhr Die christlichen Kirchen in Hamburg bieten wieder Hunderte Gottesdienste über die Feiertage an. Weil der Vierte Advent und Heiligabend in diesem Jahr auf einen Tag fallen, sind es besonders viele.

Allein im Michel finden am 24. Dezember von morgens bis abends sechs Gottesdienste statt. Um 10 Uhr geht's mit der sonntäglichen Evangelischen Messe los, der letzte Gottesdienst - die Christmette - startet um 23 Uhr.

Los geht es in der Christuskirche Eidelstedt auch schon um 11 Uhr: "Krabbeln an der Krippe" heißt es da für ganz kleine Kinder. Laut eigenen Angaben stört in diesem Gottesdienst kein Kinderlachen, Toben oder durch die Kirche laufen. Außerdem gibt's das Friedenslicht aus Bethlehem zum Mitnehmen.

Viele Familiengottesdienste mit Krippenspiel

In vielen Kirchen gibt es nachmittags Familiengottesdienste mit Krippenspiel - in Wellingsbüttel um 14 Uhr sogar eines unter freiem Himmel.

Weihnachten soll niemand allein sein

Ein Gottesdienst für Einsame findet um 16 Uhr in der Fritz-Schuhmacher-Halle auf dem Friedhof Ohlsdorf statt.Viele Gemeinden öffnen nach den Gottesdiensten ihre Türen, damit Weihnachten niemand allein sein muss: Zum Beispiel lädt die Hauptkirche St. Petri ab 18.30 Uhr zum feierlichen Weihnachtsessen ein.

Gottesdienst mit Lagerfeuer in Lohbrügge

Besonders stimmungsvoll sind die Nachtmessen, zum Beispiel im katholischen Mariendom auf St. Georg um 23 Uhr mit Erzbischof Heße. Auch am 1. Weihnachtstag gibt es viele Gottesdienste. In Lohbrügge sogar einen um 17 Uhr am Lagerfeuer.

