Hochspannungsleitung beschädigt: Kapitän und Lotsen vor Gericht Stand: 09.01.2023 11:20 Uhr In einem Prozess vor dem Amtsgericht Hamburg geht es seit Montag um eine Hochspannungsleitung, die im Hamburger Hafen durch einen Bagger-Transport beschädigt wurde. Angeklagt sind wegen fahrlässiger Gefährdung des Schiffsverkehrs ein 79 Jahre alter Kapitän sowie zwei Lotsen im Alter von 56 und 53 Jahren.

Die drei Männer wollten nach Angaben der Staatsanwaltschaft am 7. Januar 2020 mit einem Schleppverband - bestehend aus einem Schlepper, einer Hubinsel und einem Schubboot - einen Raupenbagger durch den Hafen nach Blankenese bringen. Dabei hätten sie nicht auf die Höhe des Kranauslegers geachtet, der 63 Meter über dem Wasserspiegel aufragte.

Stromausfall in Wilhelmsburg

Kurz vor der Durchfahrt vom Reiherstieg zur Rethe - beides sind Seitenarme der Elbe - schlug der Kranausleger direkt vor der Retheklappbrücke gegen die Freileitung und durchtrennte 6 der 8 Leitungsseile mit einer Spannung von 110 Kilovolt. Das habe zu einem mehrstündigen Stromausfall im Stadtteil Wilhelmsburg geführt. Der Schaden belief sich auf 687.000 Euro.

Laut Anklage hatte niemand überprüft, wie hoch der Kranausleger genau ist. Die beiden Lotsen sollen außerdem ihren Ausguck vernachlässigt haben, sodass sie die Hochspannungsleitungen nicht rechtzeitig gesehen haben. Verletzt wurde niemand. Die Stromversorgung konnte nach einigen Stunden wieder hergestellt werden. Die Brücke blieb mehrere Tage gesperrt.

79-jähriger Kapitän fährt nicht mehr Auto - aber er steuert Schiffe

Der 79-jährige Schiffsführer ist eigentlich längst im Ruhestand. Doch gelegentlich ist der schwerhörige Mann noch auf der Elbe unterwegs. "Ich werde ja gebraucht", sagte er zu Prozessbeginn. Für den Unfall will jetzt aber niemand verantwortlich sein. Der Anwalt des 79-Jährigen sagte, sein Mandant sei aus rechtlicher Sicht zum fraglichen Zeitpunkt gar nicht Schiffsführer gewesen. "Niemand will hier Schiffsführer gewesen sein", so der Richter. Er horchte auf, als der 79-Jährige in anderem Zusammenhang erzählte, dass er wegen seines Alters und Gesundheitszustandes nicht mehr Auto fährt. "Auto fahren sie nicht mehr, aber Schiff?", fragte der Richter verwundert.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.01.2023 | 13:00 Uhr