Hochbetrieb am Hamburger Flughafen zum Ferienbeginn Stand: 15.03.2024 17:34 Uhr Am Hamburger Flughafen herrschte am Freitag Hochbetrieb. Zum Ferienstart in Hamburg und Niedersachsen hoben dort mehr Flieger ab als üblich.

Der Betrieb lief weitgehend problemlos ab. Nur einzelne Maschinen hatten Verspätung. Das lag an den Auswirkungen des Warnstreiks am Donnerstag. Den Negativ-Rekord der Verspätungen am Morgen hielt ein Eurowings-Flug mit Ziel Mallorca, der statt um kurz nach sechs Uhr erst rund zwei Stunden später abhob.

Flugzeuge starten teilweise im Minutentakt

Insgesamt rechnete der Flughafen für Freitag mit mehr als 40.000 Passagieren. Viele hatten wegen des Streiks auf Freitag umgebucht. Einen Ansturm erwartete der Airport im Laufe des Nachmittags, wenn besonders Familien mit Schulkindern in die Ferien starten. Zeitweise sollten daher die Flugzeuge im Minutentakt starten. Der Airport hatte Reisenden geraten, mindestens zwei Stunden vor Abflug anzureisen und zügig zu den Sicherheitskontrollen zu gehen.

Im Tarifstreik um das Bodenpersonal der Lufthansa streben die Gewerkschaft ver.di und das Unternehmen unterdessen eine Schlichtung an. Streiks soll es dort zumindest bis Ostern nicht mehr geben.

VIDEO: Ferienbeginn und Flughafenstreik - wie ist die Lage? (4 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.03.2024 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flugverkehr