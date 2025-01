Stand: 13.01.2025 15:57 Uhr Hochbahn kündigt weitere Probebohrungen für U5 an

Die Hamburger Hochbahn hat weitere Probebohrungen für die Haltestelle Hoheluftchaussee der neuen U-Bahn-Linie 5 angekündigt. An der Kreuzung Grindelberg/Isestraße wird der Baugrund in bis zu 70 Metern Tiefe untersucht. Die Bohrungen beginnen laut Hochbahn am 21. Januar. Ab kommender Woche sind deshalb einzelne Abbiegespuren gesperrt. Ab 27. Januar erfolgt im Kreuzungsbereich Hoheluftchaussee/Lehmweg für rund zwei Wochen eine weitere Bohrung. Auch dort wird während der Arbeiten die Verkehrsführung geändert.

