Stand: 26.06.2024 07:13 Uhr Hitze in Hamburg: Mitternachtsbus verteilt auch Sonnencreme

In den kommenden Tagen soll es in Hamburg heiß werden. Für obdachlose Menschen kann das zum Problem werden, weil sie keinen direkten Zugang zu Trinkwasser oder Schutz vor Sonne haben, mahnt die Diakonie. Wasser, Nachfüllflaschen und erstmals auch Sonnencreme werden darum jetzt mit dem Mitternachtsbus an Menschen auf der Straße verteilt. Die Gesundheitsbehörde rät außerdem allen, viel zu trinken und sich vor Sonne zu schützen. Kürzlich hatte sie eine digitale "Kühle-Orte-Karte" veröffentlicht, mit Plätzen, an denen das besonders gut geht.

