Hilfe wird ausgeweitet: Initiative "Dein Topf" mit neuem Standort Stand: 05.02.2023 20:10 Uhr Die soziale Lebensmittelverteilung und Essensausgabe "Dein Topf" hat neue Räumlichkeiten gefunden: Es geht in der Holstenstraße weiter. Hier kümmert sich ein Team aus Ehrenamtlichen darum, dass alle, die es sich nicht leisten können, eine Mahlzeit bekommen.

Endlich genug Räume für Besprechungen und zum Arbeiten. Mehr Möglichkeiten, Sorgen zu mildern. Im neuen Zuhause von "Dein Topf" in der Holstenstraße ist genug Platz, um die Vorbereitungen für die Essensausgabe zu stemmen, denn wieder werden etwa 100 hungrige Menschen erwartet.

Obdachlose, ältere Menschen und Familien

"Wir können mehr Dinge an Menschen rausgeben. Wir sehen ja auch, die Bedarfe werden immer größer", sagt Andrea de Luna, Gründerin von "Dein Topf". "Wir sind sehr sehr froh, dass wir solche Möglichkeiten haben." Von Freitag bis Sonntag wird hier von Ehrenamtlichen das verteilt, was gebraucht wird. Hygieneartikel, ein warmes Essen - auch mal was Süßes. Obdachlose sind nicht die einzigen Bedürftigen. "Ich sehe gerade auch, dass immer mehr ältere Menschen kommen. Und immer mehr Menschen mit Kindern", so de Luna. Armut werde immer dramatischer.

Mobilitätsangebote und soziale Nutzung

Synergien vor Ort sollen so direkt miteinander verknüpft werden. Angebote im Bereich Mobilität kommen hinzu - auch für die Nachbarschaft. Durch das EU-Projekt "Move 21" ermöglicht der Bezirk Altona die Nutzung der Räume. "Neben den ganzen Mobilitätsangeboten, die jetzt hier in den nächsten Wochen einziehen werden, ist es uns auch möglich, dass wir 'Dein Topf' hier anbieten können", sagt Julian Sahr vom Bezirksamt Altona, Fachamt Management öffentlicher Raum. "Dadurch haben wir die schöne Verbindung, dass wir Mobilitätsangebote haben, aber auch soziale Nutzung, die insbesondere für die Menschen hier und das Quartier einen sehr guten Nutzen bringen können."

Zeit für Zwischenmenschlichkeit

So kommt nun Schritt für Schritt alles zusammen. Im Keller gibt es jetzt genug Fläche, um gespendete Lebensmittel und Hygieneartikel zu lagern. Ganz neu gibt es eine Ausgabestelle für Kleidung - und da ist auch mal Zeit für Zwischenmenschlichkeit: "Wir können dann auch mal den Kontakt zu den Sozialarbeitern herstellen: Sind sie uns bekannt? Wir wissen, wie sie ticken. Wir wissen auch, wie wir die Menschen, die dort hinwollen, begleiten können und auch Termine verabreden", sagt Jana Behrens, Ehrenamtliche bei "Dein Topf".

Helferinnen und Helfer sind willkommen

Die Kleidung kommt von Hanseatic Help und ist ausreichend vorhanden. Im Bereich der Lebensmittelspenden, ob von Supermärkten oder Privat mangelt es aktuell - genauso wie an helfenden Händen. "Jeder, der uns in irgendeiner Form unterstützen will, sei es, dass man etwas vorbeibringt, oder sagt, man möchte selber aktiv mit anpacken, ist herzlich willkommen bei uns", sagt de Luna.

Am 17. Februar, wenn alle Gewerke eingezogen sind, steht die offizielle Einweihung des neuen Zentrums in der Holstenstraße an. Das Team von "Dein Topf" freut sich schon auf das neue Miteinander.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 05.02.2023 | 19:30 Uhr