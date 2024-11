Heroin-Schmuggel über Hamburg: Mann in Albanien festgenommen Stand: 28.11.2024 15:10 Uhr Ermittlerinnen und Ermittlern ist erneut ein Schlag gegen eine international operierende Drogenbande gelungen. Ein 57-Jähriger, der eine Rekordlieferung Heroin über den Hamburger Hafen organisiert haben soll, wurde in Albanien gefasst.

Vor gut zwei Jahren soll der Mann mehr als 700 Kilogramm Heroin in einem Container mit Seife eingeschmuggelt haben. Der Fund im Hamburger Hafen war die größte Heroin-Menge, die bislang in Deutschland sichergestellt wurde. Fünf Männer wurden damals verhaftet, die die Droge von Dresden aus in ganz Deutschland und europaweit weiterverteilt haben sollen. Auch in Hamburg gab es mehrere Durchsuchungen.

57-Jähriger war jahrelang auf der Flucht

Der 57-Jährige, der nach jahrelanger Flucht jetzt mit internationalem Haftbefehl am Flughafen Tirana in Albanien gefasst wurde, gilt als Drahtzieher des Heroin-Deals. Er soll ihn auch finanziert haben.

Durchsuchungen in den Niederlanden

Zeitgleich zur Festnahme vor wenigen Tagen durchsuchten Beamtinnen und Beamte in den Niederlanden mehrere Wohn- und Geschäftsräume des Mannes in Rotterdam. Wann der 57-Jährige ausgeliefert wird, entscheiden jetzt die Behörden in Albanien.

