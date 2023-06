Heizungsgesetz: Wärmeplanung in Hamburg soll früher stehen Stand: 20.06.2023 07:49 Uhr Es soll ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz werden: Eine neue Heizung muss künftig mindestens zu zwei Dritteln mit Erneuerbarer Energie betrieben werden. In Hamburg wird diese Pflicht wohl deutlich früher gelten als geplant, nämlich schon ab übernächstem Jahr. Davon geht Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) aus.

Viel wird noch diskutiert über das umstrittene Gebäudeenergiegesetz. Umweltsenator Kerstan meint: Es wird die Umstellung auf klimaneutrales Heizen in Hamburg beschleunigen. Im Gesetz ist vorgesehen, dass sobald die kommunale Wärmeplanung fertig sei, die Pflicht gelten soll, dass neue Heizungen zu 65 Prozent mit erneuerbarer Energie laufen müssen.

Gebäudeenergiegesetz ab 2025

Die Hamburger Wärmeplanung soll dabei schon Ende kommenden Jahres stehen, sagt der Umweltsenator, wodurch spätestens ab Anfang 2025 die Pflicht greifen würde. Ursprünglich sollte die Öko-Energie-Pflicht in Hamburg erst zwei Jahre später gelten.

Hamburg setzt auf Wärmepumpen und Ausbau der Fernwämenetze

Die FDP hat im Bund durchgesetzt, dass trotzdem noch neue Gasheizungen eingebaut werden dürfen, wenn sie in Zukunft mit Wasserstoff betrieben werden können. Davor warnt allerdings Kerstan, der bezweifelt, dass es genügend bezahlbaren Wasserstoff geben wird. Hamburg setzt stattdessen auf den Ausbau der Fernwämenetze und auf Wärmepumpen. Die Hamburger Energiewerke wollen beispielsweise bis 2027 1,9 Milliarden in die Wärmewende investieren. Zum Beispiel in den Fernwärmetunnel unter der Elbe und die Umrüstung des Kohlekraftwerks in Tiefstack.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.06.2023 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiekrise Energie Gaspreis