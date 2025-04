Hauptkirche St. Jacobi nach Sanierungsarbeiten wieder geöffnet Stand: 13.04.2025 11:07 Uhr Die evangelische Hauptkirche St. Jacobi ist am Sonntag mit einem Gottesdienst wieder eröffnet worden. Wegen Schäden am Mauerwerk des Turms war sie mehrere Monate geschlossen.

Ende November waren Schäden am Mauerwerk des Turms der aus dem Mittelalter stammenden Kirche festgestellt worden. Seitdem seien auf mehreren Turmebenen Teile des Mauerwerks durch Stützkonstruktionen stabilisiert worden. "Die Firmen und Baufachleute haben über den Jahreswechsel hinweg großartig zusammengearbeitet und damit möglich gemacht, dass wir zum Osterfest wieder in der Kirche Gottesdienste feiern können", sagte Jacobi-Hauptpastor Stefan Holtmann.

Karte: St. Jacobikirche in Hamburg

Dank an die Nachbargemeinden

Holtmann bedankte sich für die Gastfreundschaft der Nachbargemeinden. "Viele Konzerte konnten an anderen Orten stattfinden, und die Gemeinden haben sich durch gemeinsame Gottesdienste noch besser kennengelernt." Dennoch freuen sich die ehren- und hauptamtlich Mitarbeitenden auf eine Rückkehr: "So sehr das Unterwegssein eine Tradition an St. Jacobi als Pilgerkirche hat, am liebsten sind wir Gastgeberin für die Menschen, die zu uns kommen."

