Stand: 18.10.2024 18:00 Uhr Harburg: Sanierung des Midsommerland-Bads soll bald starten

Das Midsommerland-Bad in Harburg kann endlich saniert werden. Noch in diesem Jahr sollen die Arbeiten beginnen. Das teilten am Freitag die Umwelt- und Finanzbehörde zusammen mit Bäderland mit. Das Schwimmbad wird für insgesamt 52,5 Millionen Euro modernisiert. Seit einem Jahr ist das Bad im Hamburger Süden geschlossen. Im Zuge der Sanierung wird auch eine neue Trainingsschwimmhalle gebaut, die im zweiten Quartal 2027 fertig sein soll.

