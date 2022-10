Hanseatic Help startet Spendenaktion für Obdachlose Stand: 18.10.2022 15:17 Uhr Für Obdachlose kann die kalte Jahreszeit lebensbedrohlich sein. Der Hamburger Verein Hanseatic Help ruft deshalb auch für diesen Winter zu Sach- und Geldspenden auf. Besonders warme Kleidung wird benötigt.

Mit der Aktion #wärmegeben richtet der Verein Hanseatic Help einen verstärkten Fokus auf die Obdachlosenhilfe in Hamburg. Ziel ist es, die über 2.000 obdachlosen Menschen in Hamburg mit warmer Kleidung, wetterfesten Schuhen, Schlafsäcken und anderen Sachspenden auszustatten.

Wintertemperaturen für Obdachlose eine Lebensgefahr

Dies sei dringend nötig: "Kalte Wintertemperaturen sind für einen Obdachlosen nicht einfach eine Herausforderung, sondern im Ernstfall eine wirkliche Lebensgefahr", sagt Michael Wopperer von Hanseatic Help.

Sachspenden werden in Altona angenommen

In der Großen Elbstraße 264 in Altona nimmt der Verein von Dienstag bis Sonnabend zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr Sachspenden entgegen. Auch Geldspenden helfen der Organisation: So können Mangelartikel, die wenig privat gespendet werden, gezielt eingekauft werden.

