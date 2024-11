Stand: 18.11.2024 20:34 Uhr Handwerk ehrt die besten Gesellen in Hamburg

Das Hamburger Handwerk hat am Montagabend seinen Nachwuchs gefeiert: 77 Gesellinnen und Gesellen wurden für ihre herausragenden Leistungen bei der Landessiegerehrung in der Handwerkskammer ausgezeichnet. 37 junge Frauen und 40 junge Männer schlossen ihre Gesellenprüfung in diesem Jahr mit Spitzenergebnissen ab. Damit tragen sie den Titel der Landessiegerin und des Landessiegers in insgesamt 39 Gewerken. Handwerkskammer-Präsident Hjalmar Stemmann übergab die Siegerurkunden.

