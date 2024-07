Stand: 31.07.2024 16:34 Uhr "Hands off Libanon": Demo im Hamburger Schanzenviertel

Etwa 60 Personen haben am Dienstagabend in Hamburg gegen den Luftangriff Israels auf Ziele im Libanon demonstriert. Die Teilnehmenden zogen vom U-Bahnhof Feldstraße aus durch das Schanzenviertel. Die Versammlung unter dem Motto "Hands off Libanon" sei kurzfristig von einer Privatperson angemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Teilnehmer skandierten Anti-Israel-Sprechchöre. Wegen rassistischer Beleidigung nahmen die Einsatzkräfte einen Teilnehmer in Gewahrsam. Die Polizei registrierte mehrere Ruhestörungen.

