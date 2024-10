Handelsverband rechnet mit vielen Ladenschließungen in Hamburg Stand: 04.10.2024 06:38 Uhr In Hamburg schließen offenbar weiterhin viele Geschäfte. Der Handelsverband Nord schätzt, dass in diesem Jahr rund 150 Läden betroffen sind.

Insbesondere die Modegeschäfte leiden darunter, dass Menschen weniger direkt vor Ort kaufen. Brigitte Nolte vom Handelsverband Nord sagte, vor allem das mittlere Preissegment habe im Modemarkt schon länger Probleme. Exklusives oder sehr Günstiges funktioniere besser.

Große Konkurrenz durch Online-Handel

Nolte nennt neben der Kaufzurückhaltung vor allem den wachsenden Online-Handel als Grund für Schließungen. Insbesondere die Konkurrenz durch asiatische Plattformen habe zugenommen. Sie hofft auf ein gutes Weihnachtsgeschäft, sagt aber, die Konsumstimmung sei getrübt. Sie rechnet in diesem Jahr nicht mehr mit einer Erholung der Konjunktur.

Scotch&Soda, Esprit und "Die Wäscherei" müssen schließen

Im Hamburg haben zuletzt die Filialen der Modekette Scotch&Soda dicht gemacht. Aber auch die Geschäfte von Esprit sollen bis Jahresende geschlossen werden. Das Möbel- und Einrichtungshaus "Die Wäscherei" ist ebenfalls insolvent. In dem Geschäft am Mexikoring hat in der vergangenen Woche ein Räumungsverkauf begonnen, der vermutlich bis Ende November gehen wird.

Schlagwörter zu diesem Artikel Einzelhandel