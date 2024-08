Hamburger Möbelhaus "Die Wäscherei" schließt endgültig Stand: 08.08.2024 19:58 Uhr Das Möbelhaus "Die Wäscherei" in der City Nord in Hamburg hat endgültig geschlossen. Bereits im Mai hatte das Unternehmen Insolvenz angemeldet, danach hatte ein Investor Hoffnungen auf einen Fortbestand geweckt.

Der Investor habe aber in letzter Minute sein Angebot zurückgezogen, erklärte die Wäscherei in einer Mitteilung. Mehr als 25 Jahre lang war das Möbelhaus in Winterhude ansässig - zunächst in der Jarrestraße und später am Mexikoring. Knapp 50 Menschen hatten hier zuletzt gearbeitet.

Finaler Lagerverkauf ab Mitte September

"Die Wäscherei" musste dieses Jahr bereits mehrere Schicksalsschläge einstecken. So war Mitte April der langjährige Geschäftsführer Michael Eck gestorben. Mitte September beginnt in dem Möbelgeschäft in der City Nord der finale Lagerverkauf.

