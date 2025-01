Stand: 10.01.2025 07:43 Uhr Handball: DHB-Team schlägt Brasilien

Deutschlands Handballer haben im vorletzten Spiel vor Beginn der Weltmeisterschaft einen Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason bezwang Brasilien am Donnerstag in Flensburg mit 32:25 (13:13). Am Sonnabendnachmittag steht in Hamburg im zweiten Duell mit den Südamerikanern die Generalprobe für die WM-Endrunde in Dänemark, Norwegen und Kroatien (14. Januar bis 2. Februar) an.

