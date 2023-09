Hamburgs ehemaliger Bürgermeister Klose gestorben Stand: 07.09.2023 10:02 Uhr Hamburgs früherer Bürgermeister Hans-Ulrich Klose ist tot. Der SPD-Politiker starb am Mittwoch im Alter von 86 Jahren, wie seine Ehefrau Anne Steinbeck-Klose der Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag sagte.

Ihr Mann sei friedlich zu Haus eingeschlafen. In den letzten Jahren habe er an Alzheimer gelitten.

Klose von 1974 bis 1981 Regierungschef in Hamburg

Klose war von 1974 bis 1981 Bürgermeister in Hamburg. Danach profilierte er sich im Bundestag als Fraktionschef und versierter Außenpolitiker. Innerparteilich gehörte er als Schatzmeister bis 1991 zum engsten Führungskreis der SPD.

Schon mit 37 Jahren Bürgermeister

Klose wurde in Breslau geboren, studierte Jura, wurde Staatsanwalt und machte in der Hamburger Verwaltung schnell Karriere. Er wurde schon mit 37 Jahren Bürgermeister in der Hansestadt und war damit jüngster Regierungschef eines Bundeslandes. Als Vertreter des linken Parteiflügels kritisierte er den Extremistenbeschluss und versuchte die Abkehr Hamburgs von der Atomenergie zu erreichen. Unter anderem wegen der mangelnden Unterstützung der SPD für seinen Kurs gegen das rund 70 Kilometer entfernt im Nachbarland Schleswig-Holstein gelegene Atomkraftwerk Brokdorf trat Klose als Bürgermeister im Mai 1981 zurück.

Fraktionsvorsitzender der SPD im Bundestag

Zwei Jahre später wechselte er als Abgeordneter in den Deutschen Bundestag und blieb dort bis 2013. Nach dem Rücktritt von Hans-Jochen Vogel wurde Klose 1991 zum Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion gewählt, musste den Posten aber 1994 an Rudolf Scharping abtreten.

Auf Bundesebene Schwerpunkt Außen- und Sicherheitspolitik

Auf Bundesebene widmete er sich der Außen- und Sicherheitspolitik, war Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses und wurde 2010 zudem Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit im Auswärtigen Amt - ein Posten, den er 2011 aus familiären Gründen vorzeitig wieder aufgab.

