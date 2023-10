Hamburgs Trinkwasserpreise werden voraussichtlich erhöht Stand: 26.10.2023 06:38 Uhr Die Hamburgerinnen und Hamburger müssen sich zum kommenden Jahr auf leicht erhöhte Trinkwasserpreise einstellen. Der Senat hat jetzt dem Vorschlag der Hamburger Wasserwerke zugestimmt. Eine endgültige Entscheidung fällt Ende des Jahres.

Ein Durchschnittshaushalt soll ab Januar 2024 pro Monat rund 95 Cent mehr für Trinkwasser zahlen müssen - im Jahr also 11,40 Euro. Für kleine Unternehmen bedeutet die Erhöhung durchschnittlich rund 90 Euro im Monat mehr, für große Industriebetriebe in etwa 900 Euro.

Grund sind allgemeine Kostensteigerungen

Grund für die Preiserhöhung seien die allgemeinen Kostensteigerungen unter anderem für die Wartung von Leitungen und Wasserwerken, für Löhne und Gehälter, aber auch für die Suche nach und den Bau von neuen Trinkwasserbrunnen wie in Niendorf. Ein großes Projekt baut Hamburg Wasser zurzeit auch in Curslack. Dort entsteht ein Reinwasserbehälter, in dem über 24 Millionen Liter Trinkwasser beispielsweise für hohen Verbrauch an heißen Tagen gespeichert werden können.

Hamburgs Wasserpreise im Vergleich niedrig

Im Vergleich mit anderen deutschen Großstädten hat Hamburg noch günstige Trinkwasserpreise. In nur vier von 15 Städten zahlen die Menschen weniger fürs Wasser.

