Wasser sparen: Neue Kampagne in Hamburg gestartet Stand: 09.06.2023 11:18 Uhr "Wertvoll - unser Trinkwasser" - unter diesem Motto haben Hamburg Wasser und die Umweltbehörde am Freitag eine Wasserspar-Kampagne gestartet.

Trockene und heiße Sommer leeren die Wasserspeicher schneller, "als wir noch vor einigen Jahren erwartet hätten", sagt Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne). "Trinkwasser ist nicht nur köstlich, sondern kostbar", ergänzte der Chef von Hamburg Wasser, Ingo Hannemann.

Druck auf Wasserversorgung steigt

Die Stadt Hamburg gewinnt ihr Trinkwasser zu 100 Prozent aus Grundwasser. In den nassen Wintermonaten wird das zwar bisher immer wieder aufgefüllt, aber durch den Klimawandel und das Bevölkerungswachstum wird der Druck auf die Wasserversorgung größer. An Spitzentagen liefert Hamburg Wasser schon mal mehr als 400.000 Kubikmeter. Fast ein Viertel mehr als im Jahresdurchschnitt.

Musiktitel für kürzeres Duschen

"Wir wollen praktische Tipps liefern, nicht mit Verboten kommen", erklärte der Umweltsenator. So wurde neben Plakaten und Postkarten auch eine Liste mit Musiktiteln erarbeitet. "Wenn man nur so lange duscht, wie einer dieser Titel läuft, dann hat man schon viel gespart", sagte Kerstan. Er selbst duscht dieser Tage mit "Oh Jonny" von Jan Delay.

Weitere Informationen Neues Meldeportal für Niedrigwasser und Trockenheit in Hamburg Wenn es lange nicht regnet, kann das für kleinere Gewässer zum Problem werden. Die Umweltbehörde bittet deshalb um Mithilfe. (09.06.2023) mehr Trinkwasserverbrauch in Hamburg leicht gesunken Pro Kopf pro Tag wurden laut Hamburg Wasser im vergangenen Jahr 111 Liter Wasser verbraucht - weniger als im Bundesdurchschnitt. (08.06.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.06.2023 | 12:00 Uhr