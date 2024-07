Stand: 06.07.2024 14:32 Uhr Hamburgs Tourismusattraktionen: Erfolgreiches erstes Halbjahr

Hamburgs beliebteste Touristenattraktionen haben im ersten Halbjahr wieder Hunderttausende Besucherinnen und Besucher angelockt. In das Miniatur Wunderland kamen von Januar bis Juni knapp 750.000 Gäste - das sind gut 30.000 mehr als im gleichen Zeitraum 2023. Auf die Plaza der Elbphilharmonie strömten 1,5 Millionen Menschen - in etwa so viele wie im Vorjahr. Der Hamburger Michel mit seinem Turm lockte im ersten Halbjahr 2024 wie im Vorjahr rund 500.000 Besucherinnen und Besucher an.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.07.2024 | 14:00 Uhr