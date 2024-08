Hamburgs Spielplätze in schlechtem Zustand: Mehr beschädigten Geräte Stand: 01.08.2024 08:08 Uhr Hamburg hat rund 750 Spielplätze. Besonders jetzt im Sommer sind sie gut besucht. Aber der Zustand der Spielplätze lässt häufig zu wünschen übrig, wie aus einer Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage der CDU hervorgeht.

„Traurig und stark ausbaufähig“. So bezeichnet Andre Trepoll von der CDU-Bürgerschaftsfraktion die Situation rund um die Hamburger Spielplätze. Besonders, was die Pflege, aber auch den baulichen Zustand der Plätze in den Bezirken Mitte und Harburg angeht, sei es „absolut inakzeptabel“, sagt Trepoll.

Zustand der Spielplätze stark ausbaufähig

An nur acht der 750 Spielplätzen gibt es ein Gastronomieangebot, bemängelt Trepoll. Mit öffentlichen WCs sieht es nicht viel besser aus. Immerhin weist die Senatsantwort auch darauf hin, dass beispielsweise am Wasserspielplatz Zündschnurweg in Harburg zwischen Mai und September zwei mobile Toiletten aufgestellt werden.

Viele beschädigte Spielgeräte

Ebenfalls keine guten Zahlen, gibt es in der Senatsantwort, wenn es um die beschädigten Spielgeräte geht. Sollte sich der Trend der ersten sechs Monate dieses Jahres fortsetzen, wird die Zahl der gemeldeten kaputten Schaukeln, Rutschen oder Kletternetze bei rund 450 liegen. Gut ein Drittel mehr als noch 2023.

