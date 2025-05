Stand: 04.05.2025 20:54 Uhr Hamburgs Bundesliga-Basketballer verlieren auch in Weißenfels

Im Endspurt um den Einzug in die Play-Ins in der Basketball-Bundesliga geht den Hamburg Towers offenbar die Luft aus. Nach den deutlichen Niederlagen in Ludwigsburg und gegen Bamberg unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky am Samstagabend mit 81:102 (37:57) auch beim Mitkonkurrenten Mitteldeutscher Basketball Club. Damit verließen die Hanseaten in der 30. Partie das Feld zum 15. Mal als Verlierer und büßten weiter an Boden auf den zehnten Rang ein.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 04.05.2025 | 19:30 Uhr