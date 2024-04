Hamburg soll neuen plattdeutschen Übersetzerpreis bekommen Stand: 10.04.2024 20:49 Uhr Die Hamburgische Bürgerschaft fordert geschlossen vom Senat die Einrichtung eines plattdeutschen Übersetzerpreises. Benannt werden soll er nach dem 2022 verstorbenen Hartmut Cyriacks.

von Fiene Meier

Mit dem am Mittwoch in der Hamburgischen Bürgerschaft beschlossenen Hartmut-Cyriacks-Preis sollen ab 2026 Plattdeutsch-Übersetzerinnen und -Übersetzer ausgezeichnet - und zeitgleich der Namensgeber Hartmut Cyriacks gewürdigt werden. Wenn der Senat zustimmt, soll zukünftig alle zwei Jahre ein Preis für die beste plattdeutsche Übersetzung vergeben werden. Dotiert ist er mit 5.000 Euro. Abgeordnete der Parteien SPD, Grüne, CDU, Die Linke und FDP hatten sich gemeinsam mit dem Plattdeutschen Rat Hamburgs für den Hartmut-Cyriacks-Preis eingesetzt.

Mehr als drei Jahrzehnte und bis zu seinem plötzlichen Tod im Jahr 2022 gestaltete Hartmut Cyriacks die plattdeutsche Kulturlandschaft maßgeblich mit. Plattdeutsch war sein Leben. Neben Übersetzungen von bekannten Werken wie etwa Harry Potter und Asterix und Obelix entwickelte er zahlreiche plattdeutsche Formate beim NDR und übersetzte Stücke für das Ohnsorg Theater. "Der Übersetzer:innenpreis würdigt ihre Arbeit und ehrt gleichzeitig das Vermächtnis von Hartmut Cyriacks, der mit seinen Werken maßgeblich zum Erhalt des Plattdeutschen in der Region beigetragen hat“, so der Bürgerschaftsabgeordnete Nils Hansen (SPD).

Plattdeutscher Übersetzerpreis für den Erhalt der Sprache

Etwa 100.000 Menschen sprechen allein in Hamburg Plattdeutsch - noch mehr verstehen die Regionalsprache. Mit dem Hartmut-Cyriacks-Preis sollen vor allem junge Übersetzerinnen und Übersetzer dazu motiviert werden, sich mit der plattdeutschen Sprache auseinanderzusetzen.

Hamburgische Bürgerschaft einstimmig für den Preis

Am Ende einer kurzen Debatte, die auch auf Plattdeutsch geführt wurde, stimmten alle anwesenden Abgeordneten einstimmig für den Übersetzer-Preis. "Plattdüütsch mutt blieven", sagte der kulturpolitische Sprecher der CDU, Eckard Graage. "Damit die niederdeutsche Sprache nicht in Vergessenheit gerät, braucht es nicht nur Menschen, die diese Sprache sprechen, sondern auch Plattformen, welche einen Anreiz bieten, diese Sprache zu erlernen." Der Preis sei somit eine Chance für die Zukunft, so Graage.

Pro Platt - nicht nur Sache der Hamburger Politik

Seit 1999 gibt es die "Europäische Charta der Regional- oder Minderheitssprachen". Das Ziel des Abkommens, zu dem sich auch Hamburg verpflichtet hat, ist es, geschichtlich gewachsene Regional- und Minderheitssprachen als europäisches Erbe zu schützen. So orientierten sich auch die Fraktionen beim Antrag des niederdeutschen Übersetzerpreises an den Zielen des Abkommens. "Düsse Pries is nich alleen för de Tokunft vun de Plattdüütsche Spraak wichtig.[...] he is en Deel vun de Veelfoolt Europas", so Olaf Duge (Die Grünen) in der Hamburgischen Bürgerschaft. Mitglieder der Fraktionen Grüne, SPD, CDU und die Linke vertreten mit dem Antrag zudem die Interessen des Plattdeutschen Rats Hamburg, bei dem sie Mitglied sind.

Der Plattdeutsche Rat Hamburg und der Hartmut-Cyriacks-Preis

Der Plattdeutsche Rat Hamburg setzt sich seit 2003 für den Erhalt der plattdeutschen Sprache ein. So fördert und fordert der Plattdeutsche Rat Plattdeutsch in Politik, Kultur und Medien, Schulen und Kindergärten oder etwa in sozialen Einrichtungen. Auch Olaf Duge (Grüne), Nils Hansen (SPD), Eckard Graage (CDU) und Insa Tietjen (Die Linke) sind im Plattdeutschen Rat tätig.

Weitere Informationen Plattdüütsch leevt! Tolle Angebote beim Plattdeutschen Tag in Hamburg Mehr als 50 plattdeutsche Führungen, Lesungen und Konzerte. Am 20. April findet in Hamburg der 4. Plattdeutsche Tag statt. mehr

Am 20. April 2024 richtet der Plattdeutsche Rat unter Hamburger Schirmherrschaft zudem den 4. Plattdeutschen Tag aus. Sollte der Senat dem Vorschlag zustimmen, soll zukünftig der Verein Plattdüütsch in Hamborg e.V., der dem Plattdeutschen Rat angegliedert ist, die organisatorischen Aufgaben der Preisvergabe des Hartmut-Cyriacks-Preises übernehmen. Sollte der Senat schnell handeln, könnte die Einrichtung des Preises bereits am 20. April bekannt gegeben werden - im Rahmen des Plattdeutschen Tages in Hamburg.

Gedenken an den Namensgeber des Preises: Hartmut Cyriacks

Wenn es in den letzten Jahrzehnten um Plattdeutsch ging, war Hartmut Cyriacks nicht weit. Ob auf der Bühne des Ohnsorg Theaters, in Büchern, Radio, Film, Funk und Fernsehen. Eigentlich wollte der Wahl-Hamburger Lehrer werden, doch die Liebe zum Plattdeutschen führte ihn in die Welt der Kulturschaffenden - mit Erfolg.

1994 gründete Hartmut Cyriacks mit Peter Nissen die auf das Schreiben und Übersetzen von plattdeutschen Texten spezialisierte Textmanufaktur "Cyriacks & Nissen". Zahlreiche Übersetzungen von Theaterstücken für das Ohnsorg Theater und andere niederdeutsche Bühnen entstanden. Cyriacks übersetzte Bücher und Texte u.a. für die NDR-Kultserie "Neues aus Büttenwarder" oder die plattdeutsche Fassung des Kinderfilms "Ritter Trenk". Darüber hinaus gehörte Cyriacks zum Gründungsteam der Plattdeutschen Nachrichten bei NDR 90,3 und moderierte die Sendung "Wi snackt platt". Neben seinen kreativen Arbeiten setzte sich Cyriacks auch politisch für die Pflege und den Erhalt der plattdeutschen Sprache ein. Er fungierte als Sprecher des Plattdeutschen Rates und war Mitglied des Bundesrats für Niederdeutsch.

Hartmut Cyriacks starb 2022 überraschend im Alter von 67 Jahren. Mit dem Hartmut-Cyriacks-Preis wird nicht nur an ihn und sein Vermächtnis erinnert, sondern sein Lebenswerk im Sinne der plattdeutschen Sprache weitergeführt. "De Plattdüütsche Spraak leevt un dat schall se ok in'e Tokunft", sagte Olaf Duge (Grüne) bei der geführten Kurzdebatte in der Hamburgischen Bürgerschaft.

