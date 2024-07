Stand: 09.07.2024 12:13 Uhr Hamburgerinnen im Durchschnitt mehr als zwei Jahre älter als Hamburger

Die Frauen in Hamburg sind im Durchschnitt 43,1 Jahre alt - und damit rund zwei Jahre und vier Monate älter als die Männer in der Hansestadt. Das hat eine Auswertung des Statistikamts Nord ergeben. Gemessen an der Gesamtbevölkerung stellen Frauen mit 51,1 Prozent die Mehrheit in Hamburg. Die Lebenserwartung bei Geburt liegt bei den Hamburger Mädchen bei 83,2 Jahren. Die Jungen haben dagegen im Durchschnitt ein 78,6 Jahre langes Leben vor sich.

