Hamburger U-Bahn: Noch eine Sperrung auf Teilstück der U1 Stand: 08.12.2022 16:50 Uhr Am kommenden Wochenende muss erneut ein Teilstück der U-Bahn-Linie 1 gesperrt werden. Diesmal gibt es im Nordosten einen Schienenersatzverkehr mit Bussen.

Zwischen den Stationen Ahrensburg West und Großhansdorf sind dann keine Bahnen im Einsatz - und zwar in beiden Richtungen. Der Grund sind laut Hochbahn Arbeiten an einer Brücke und auch an den Signalanlagen.

Die U-Bahn wird auf dem Stück demnach dort von Freitagabend um 21.30 Uhr bis zum Betriebsschluss am Sonntag nicht fahren. Stattdessen wird dann ein Ersatzverkehr mit Bussen im Einsatz sein. Die Fahrtzeit könnte sich den Angaben zufolge um bis zu 20 Minuten verlängern.

Bereits drei Wochenenden mit Sperrungen auf der U1

An den vergangenen drei Wochenenden hatte es bereits Sperrungen auf der Linie der U1 gegeben - einmal zwischen den Haltestellen Volksdorf und Farmsen und einmal zwischen Ochsenzoll und Fuhlsbüttel Nord. Grund waren hier jeweils Arbeiten an den Signalanlagen. Und am vergangenen Wochenende fuhren zwischen den Haltestellen Ohlsdorf und Lattenkamp Busse statt Bahnen, weil auf der Strecke Bäume gefällt wurden - als Vorbereitung für die Bauarbeiten zur neuen U-Bahn-Linie 5.

