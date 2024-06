Hamburger Stadtreinigung startet Aktion gegen Schrotträder Stand: 03.06.2024 16:17 Uhr In Hamburg stehen zu viele alte Fahrräder, die niemand mehr abholt. Am Montag startete die Stadtreinigung eine Aktion gegen die Schrotträder in Altona. Sie werden im Auftrag des Bezirksamtes eingesammelt und abtransportiert.

Das passierte nicht ohne Vorwarnung, 14 Tage lang hing am Altonaer Bahnhof an den Schrotträdern ein orangeroter, auffälliger Zettel. Darauf stand, dieses Rad werde von der Stadtreinigung eingesammelt und weggebracht, wenn es niemand abholt. Am Montag kamen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Stadtreinigung und flexten dann schließlich 146 "Fahrradleichen" mit einem Trennschleifer von Geländern oder Laternenpfählen ab.

Vier Bezirke sind mit dabei

Nach Altona geht die Aktion der Stadtreinigung am 5. und 6. Juni im Bezirk Eimsbüttel weiter. Anschließend in Wandsbek am 10. und 11. Juni. Im Bezirk Mitte werden am 12. und 13. Juni Schrotträder einkassiert.

Nur die Polizei und die Bezirke dürfen bestimmen, was ein Schrottrad ist und wann es auf dem Fußweg oder im Straßenverkehr behindert. Tausende alte Räder werden jährlich über die gesamte Stadt verteilt einfach stehengelassen. Sie blockieren dann viele Abstellmöglichkeiten und beeinträchtigten die Verkehrssicherheit.

So viele Schrotträder wie möglich werden wieder fit gemacht

Auf dem Recyclinghof in Osdorf werden ausrangierte Räder wieder instandgesetzt und in den Stilbruch-Filialen der Stadtreinigung zu günstigen Preisen verkauft. Generell können Alträder kostenlos an den 12 Hamburger Recyclinghöfen abgegeben werden.

