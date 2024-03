Von Autoreifen bis Parkbank: Taucher fischen Müll aus Kuhmühlenteich

Stand: 06.03.2024 16:30 Uhr

Zurzeit findet in der Hansestadt die Stadtputz-Aktion "Hamburg räumt auf" statt. Beim Mülltauchen am Mittwoch fischten Taucherinnen und Taucher im Kuhmühlenteich erneut nach versunkenem Müll. Dabei holten sie auch in diesem Jahr Erstaunliches hoch.