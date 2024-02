Fahrrad-Verleih in Hamburg: StadtRad weniger genutzt

Hamburger StadtRad-System wird modernisiert und digitaler Stand: 26.02.2024 13:16 Uhr Seit 15 Jahren kann man in Hamburg Fahrräder über das StadtRad-System ausleihen. Die roten Räder wurden nun modernisiert und auch das Ausleihen soll einfacher werden.

Am Montag wurde die neue Generation des roten StadtRads präsentiert: Es bleibt rot und es bleibt der gleiche Fahrradtyp. Auffälligste Veränderung ist der Gepäckträger, der von hinten nach vorne an den Lenker gewandert ist. Die Rahmen der alten StadtRäder bleiben dabei jedoch erhalten. Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) und Deutsche-Bahn-Manager Jürgen Gudd stellten am Montag die ersten umgerüsteten Räder vor.

StadtRäder mit neuer Schlosstechnik

Das Entleihen und Zurückgeben der Räder soll durch eine neue Schlosstechnik zukünftig einfacher werden. Sie können weiter per Scan eines QR-Codes am Rahmen ausgeliehen werden. Dabei muss aber kein Schlossseil mehr aus dem Hinterrad gezogen werden. Auch das Anschließen bei Rückgabe an der Station entfällt. Fahrtpausen können damit ebenfalls via App eingelegt werden. Ob ein Rad verfügbar ist, soll über eine LED-Anzeige am Schloss ersichtlich sein. Die neue Schlosstechnik ist bereits seit 2021 in anderen Bikesharing-Systemen der Deutschen Bahn im Einsatz.

Pop-Up-Stationen möglich

Tjarks sagte über die neuen Räder bei der Vorstellung: "Sie sind viel vandalismussicherer. Sie sind ortbar, das heißt, wir finden sie leichter. Dadurch haben wir mehr Zeit, die Räder auch wieder instand zu setzen." Zudem brauche man keinen Tiefraum mehr beim Bau von neuen Stationen. Man könne Stationen also schneller aufbauen und beispielsweise für die Fußball-Europameisterschaft in diesem Jahr auch Pop-Up-Stationen errichten.

AUDIO: Neue StadtRad-Generation in Hamburg vorgestellt (1 Min) Neue StadtRad-Generation in Hamburg vorgestellt (1 Min)

Flotte soll bis Jahresende komplett modernisiert sein

Zum Start der neuen Generation wurden bereits 200 StadtRäder umgerüstet. Bis zum Juni sollen die Hälfte aller Räder und bis Jahresende die gesamte Flotte modernisiert sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.02.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Fahrrad