Stand: 28.06.2024 13:45 Uhr Hamburger Spendenparlament: 200.000 Euro für soziale Projekte

Das Hamburger Spendenparlament hat über die Ausschüttung von rund 200.000 Euro an 18 Projekte entschieden. Knapp die Hälfte des Antragsvolumens entfalle auf die Förderung von sozial und ökonomisch benachteiligten Kindern und Jugendlichen, teilte es am Freitag mit. Unter anderem erhalte das Jugendprojekt "Big Point" des Vereins GWA St. Pauli, das Jugendliche mit schlechten beruflichen Perspektiven in der Übergangsphase zwischen Schule und Beruf begleitet, 15.000 Euro. Weiterhin werden der Verein Die Stadtinsel mit 6.000 Euro und der inklusiv arbeitende Gärtnerhof am Stüffel mit 15.000 Euro gefördert.

