Stand: 25.08.2024 12:38 Uhr Hamburger Sommerdom zieht 1,4 Millionen Besucher an

Der Hamburger Sommerdom hat in diesem Jahr rund 1,4 Millionen Besucherinnen und Besucher angezogen. Das teilt die Wirtschaftsbehörde wenige Stunden vor Abschluss des Volksfestes am Sonntag mit. "Kaum eine andere Veranstaltung schafft es so eindrucksvoll, Hamburgs historische Wurzeln mit der Gegenwart zu verbinden und dabei Menschen zusammenzubringen", sagt Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD). 31 Tage lang haben 253 Schaustellerbetriebe für Unterhaltung und Spaß gesorgt.

