Hamburger Dom: Junge aus Fahrgeschäft geschleudert Stand: 09.08.2024 07:19 Uhr Wie sicher sind die Fahrgeschäfte auf dem Hamburger Dom? Das prüft der TÜV regelmäßig und auch unplanmäßg. Trotzdem hat es in der Vergangenheit immer wieder Zwischenfälle gegeben, zuletzt Ende Juli.

Auf dem Hamburger Sommerdom ist ein elfjähriger Junge aus dem Fahrgeschäft "Action" geschleudert und leicht verletzt worden. Die Polizei bestätigte am Donnerstag, dass der Junge über einen Sicherheitsbügel geschleudert worden war. Das Kind war anscheinend zu zierlich, um von dem Bügel gehalten zu werden. Auch ein 77-jähriger Passant sei leicht verletzt worden als das Kind ihn am Bein traf. An dem Fahrgeschäft wurden laut "Hamburger Morgenpost" keine Sicherheitsmängel festgestellt.

Wirtschaftsbehörde: Dom eine sichere Angelegenheit

Nach Angaben der Wirtschaftsbehörde ist der Dom in der Regel eine sichere Angelegenheit. Tatsächlich werden die Fahrgeschäfte schon vor dem Start des Jahrmarktes vom TÜV abgenommen. Außerdem gebe es strenge Sicherheitsvorgaben, sagt Behördensprecher Martin Helfrich.

