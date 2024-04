Hamburger Frühlingsdom geht nach vier Wochen zu Ende Stand: 20.04.2024 19:02 Uhr Riesenrad, XXL-Schaukel, Wellenrutsche und Geisterbahn: Der Hamburger Frühlingsdom nähert sich seinem Ende. Am Sonntag drehen die Fahrgeschäfte auf dem Heiligengeistfeld im Stadtteil St. Pauli ihre letzten Runden.

Nach gut einem Monat schließen die rund 250 Schaustellerinnen und Schausteller ihre Buden und Geschäfte und bauen alles wieder ab. Vorher aber ziehen sie gemeinsam mit der für das Volksfest zuständigen Wirtschaftsbehörde Bilanz und verraten, wie viele Menschen in den vergangenen vier Wochen über den Frühlingsdom geschlendert sind.

Rekord-Propeller und Achterbahn-Panne

Zum Start war in Hamburg eine Weltpremiere gefeiert worden: Das höchste transportable Propeller-Fahrgeschäft der Welt "Evolution - Flight Beyond Imagination" startete erstmals auf einem Volksfest. Für Aufsehen sorgte eine Panne bei der Achterbahn "Höllenblitz". Fast eine Stunde hingen drei Fahrgäste in sechs Metern Höhe fest, bevor Rettungskräfte sie befreien konnten. Laut Polizei war der Motor des Fahrgeschäfts überlastet, deshalb hatte das Sicherheitssystem die Maschine automatisch abgeschaltet.

Sommerdom startet Ende Juli

Für die Schaustellerinnen und Schausteller geht der Betrieb auf dem Heiligengeistfeld Ende Juli weiter. Vom 26. Juli bis 25. August findet dann der Sommerdom statt.

