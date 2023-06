Hamburger Polizei nimmt zwei mutmaßliche Großdealer fest Stand: 08.06.2023 17:32 Uhr Die Hamburger Polizei hat zwei mutmaßliche Großdealer festgenommen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Altona stießen die Beamtinnen und Beamte auf rund 30 Kilogramm Drogen. Eigentlich waren sie wegen eines anderen Verdachts angerückt.

Die Polizei hatte die Wohnung in der Großen Bergstraße am Mittwochfrüh eigentlich wegen eines Betrugs mit Retouren durchsucht. Sie stand auf einer Liste von rund 30 Adressen von denen aus online bestellte Kleidungsstücke als Retouren angemeldet, aber niemals zurückgeschickt worden waren. In der Wohnung entdeckten die Ermittlerinnen und Ermittler mehr als 20 Kilogramm Kokain und etwa 8 Kilogramm Marihuana. Außerdem fanden sie ein Gewehr und Hunderte Schuss Munition.

Festnahmen in St. Georg und Eidelstedt

Der Bewohner und die Bewohnerin der Wohnung, ein 24-jähriger Mann und eine gleichaltrige Frau, waren nicht zu Hause. Sie wurden wenige Stunden später in St. Georg und Eidelstedt ausfindig gemacht und festgenommen. Bei ihnen fanden die Ermittlerinnen und Ermittler noch 2.500 Euro Bargeld und mehrere Handys. Die beiden sitzen jetzt im Untersuchungsgefängnis.

Die Polizei spricht von einem großen Erfolg der Razzia. Neben den Drogen hatten die Ermittlerinnen und Ermittler in etwa 20 Wohnungen ergaunerte Klamotten gefunden.

Weitere Informationen Betrug mit Online-Bestellungen: Durchsuchungen in Hamburg Die Hamburger Polizei ermittelt gegen eine mutmaßliche Betrügerbande, die Waren im Wert von mehr als 100.000 Euro ergaunert haben soll. (07.06.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.06.2023 | 17:00 Uhr