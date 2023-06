Betrug mit Online-Bestellungen: Durchsuchungen in Hamburg Stand: 07.06.2023 17:13 Uhr Die Hamburger Polizei ermittelt gegen eine mutmaßliche Betrügerbande. Sie soll bei Online-Bestellungen mit einem Retouren-Trick Waren im Wert von mehr als 100.000 Euro ergaunert haben.

Die Betrüger sollen Kleidungsstücke und Accessoires bei Online-Händlern bestellt haben - meist auf Rechnung. Dann meldeten sie die Pakete als Retouren an, den Händler erreichten diese aber nie. Die Pakete wurden daraufhin als verloren gemeldet - der Versanddienstleister haftete.

Viele Retouren in Paketshop in Lokstedt erfasst

Die DHL hatte im vergangenen Jahr schließlich bemerkt, dass auffällig viele dieser Retouren in ein und demselben Paketshop in Lokstedt erfasst worden waren. Rund 30 Menschen aus dem ganzen Stadtgebiet hatten die Retouren in Lokstedt aufgegeben. Das Unternehmen schaltete die Polizei ein.

Auch Wohnungen in Schleswig-Holstein und Berlin durchsucht

Mehr als 150 Beamtinnen und Beamten durchsuchten daraufhin am Mittwochmorgen dutzende Wohnungen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Berlin. Dabei fanden die Ermittlerinnen und Ermittler in mehr als 20 Wohnungen mutmaßlich ergaunerte Kleidungsstücke.

