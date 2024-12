Hamburger Polizei kündigt Großkontrollen für Silvesternacht an Stand: 30.12.2024 06:28 Uhr

In Hamburg bereiten sich Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste auf die Silvesternacht vor. Ein Einsatzschwerpunkt wird die Kontrolle der Waffen- und Feuerwerksverbote sein.

Lichtmasten, Bauzäune und Drohnen: Mit viel Technik und auch Personal will die Hamburger Polizei Silvesterkrawalle am Jungfernstieg unterbinden und das Böllerverbot dort und am Rathausmarkt durchsetzen. Polizeipräsident Falk Schnabel sagte NDR 90,3: "Wir werden auch verstärkt kontrollieren seitens der Polizei. Also jeder muss sich, insbesondere am Jungfernstieg, darauf einstellen, dass wir da nachgucken, ob er Böller dabei hat."

Waffenverbot in Bussen und Bahnen

Ein großes Problem überall in der Stadt: Die Angriffe auf Rettungskräfte. Insgesamt ist ihre Zahl in Hamburg in diesem Jahr gegen den Bundestrend gesunken. Trotzdem ist die Polizei an kritischen Stellen verstärkt im Einsatz - etwa auf dem Kiez und in Harburg. Und erstmals gilt in allen öffentlichen Verkehrsmitteln ein Waffenverbot. Der Polizeipräsident sagte: "An Silvester ganz besonders, wenn viele Tausend Menschen in Hamburg unterwegs sein werden, ist mein Appell: Lassen Sie Waffen, lassen Sie Messer, lassen Sie gefährliche Gegenstände zu Hause." In Bussen und Bahnen drohen bei Verstößen sonst hohe Bußgelder.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.12.2024 | 06:00 Uhr