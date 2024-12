Verkauf von Silvesterfeuerwerk und Böllern in Hamburg gestartet Stand: 28.12.2024 09:14 Uhr Ab Samstag startet bundesweit der Verkauf von Feuerwerk und Silvesterböllern, auch in Hamburg. Supermärkte, Discounter und kleinere Läden bieten Böller und Raketen nur an den letzten drei Werktagen des Jahres an.

Gezündet werden dürfen Feuerwerk und Böller ausschließlich an Silvester und Neujahr. In Hamburg gelten jedoch besondere Regeln: Rund um den Rathausmarkt und die Binnenalster ist Feuerwerk gänzlich verboten. Auch der Transport von Böllern und Raketen in der S-Bahn ist untersagt. Bundesweit gilt ein Verbot in der Nähe von Krankenhäusern, Kirchen und gefährdeten Gebäuden wie Reetdachhäusern.

Kritik an Feuerwerk zu Silvester

Die Kritik an der Silvestertradition wächst. Feuerwerke lassen regelmäßig die Feinstaubwerte ansteigen – in Hamburg insbesondere an der Habichtstraße und in Altona. Einige Baumarktketten haben sich daher entschieden, kein Feuerwerk mehr zu verkaufen, um Tiere und die Umwelt zu schützen. Dennoch erwartet die Branche in diesem Jahr einen höheren Umsatz, auch durch zahlreiche Vorbestellungen.

