Hamburger Musikfans freuen sich auf ESC-Abend Stand: 13.05.2023 15:20 Uhr In geselliger Runde anstoßen, feiern und mitfiebern: In zahlreichen Bars und Kulturzentren Hamburgs wird heute der Eurovision Song Contest gezeigt. Besucherinnen und Besucher können dort die Fernsehshow aus Liverpool verfolgen.

Die ESC-Gala wird unter anderem in der Generation Bar, im Shamrock Irish Pub, im Stadtteilbüro Dulsberg sowie in der Trattoria Toscana gezeigt. Auch in zahlreichen anderen norddeutschen Städten können Fans den Musikwettbewerb verfolgen. Zu einer der Abendveranstaltungen wird auch Hamburgs Erster Bürgermeister erwartet.

MHC feiert 40-jähriges Bestehen

Parallel zum Song Contest feiert eine schwule Institution Hamburgs Geburtstag: Das Magnus-Hirschfeld-Centrum (MHC) beim Stadtpark wird 40 Jahre alt. Deshalb kommt am Sonnabend auch Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) im MHC vorbei. Hintergrund: Die wohl treuesten ESC-Fans gibt es wahrscheinlich in der schwulen Community. Und da liegt es nahe, dass es zum 40. Geburtstag des Magnus-Hirschfeld-Centrums einen gemeinsamen Fernsehabend gibt, bei dem zusammen der ESC geschaut und mit einer Party in den Geburtstag hineingefeiert wird.

Beratungs- und Kulturzentrum war Vorreiter

Am 14. Mai 1983 wurde das Beratungs- und Kulturzentrum offiziell eröffnet - in einer ehemaligen Bäckerei am Borgweg in der Nähe des Hamburger Stadtparks. Was heute wohl keinerlei Aufsehen mehr erregen würde, sorgte damals noch für viel Herzklopfen, berichten Zeitzeuginnen und Zeitzeugen - Homosexualität war noch weitgehend ein Tabu, das MHC half vielen beim Outing. Es spielte auch in der AIDS-Krise eine große Rolle - Aktivistinnen und Aktivisten aus den Reihen des Zentrums gründeten 1984 die Hamburger AIDS-Hilfe.

Wichtige Beratungsstelle in Hamburg

Heute berät das Zentrum unter anderem Schulen bei der Aufklärungsarbeit, hilft Trans-Personen und queeren Flüchtlingen. Namensgeber ist der Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld. Er gilt als wichtiger Wegbereiter für die Emanzipation von Homosexuellen.

